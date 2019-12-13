Погода на 13 декабря в Тюмени: снег прекратился, и стало прохладней

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-13T05:00:55+03:00

Однако день будет довольно солнечным

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Сегодня, 13 декабря, в Тюмени ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10–11, днем она опустится еще на один градус. Вечером ожидается такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, 1–2 метра в секунду.

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо – хорошая зима будет; а если шумит – надо готовится к морозам, бурям и метелям.

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ИСТОЧНИК KP.RU