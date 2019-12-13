2019-12-13T05:00:55+03:00
Общество

Погода на 13 декабря в Тюмени: снег прекратился, и стало прохладней

Однако день будет довольно солнечным
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени стало прохладней.В Тюмени стало прохладней.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря, в Тюмени ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10–11, днем она опустится еще на один градус. Вечером ожидается такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, 1–2 метра в секунду.

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо – хорошая зима будет; а если шумит – надо готовится к морозам, бурям и метелям.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЯНАО наградили Лидеров доверия потребителей-2019
Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году
«И так пойдет!»: в Тюмени сотрудники магазина рассыпали на дороге яблоки
В Тюмени дерзко ограблен магазин. Преступник угрожал продавщице отверткой
В новый год – здоровыми: тюменкам предлагают провериться на рак перед праздниками
Пожилая тюменка проиграла все пенсионные накопления на бирже
Тюменскому маршруту № 60 добавят три остановки
На улице Рабочей в Тюмени обесточат светофоры
Тюменцам доступна онлайн-трансляция заседания Совета по молодежной политике
Погода на 13 декабря в Тюмени: снег прекратился, и стало прохладней
Десятки трехлитровых банок: в Тюмени появилась необычная елка
При поддержке Фонда президентских грантов в регионе реализуется проект «Тюменский десант»
Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные и ведомственные награды
Тюменские экспортёры стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России – 2019»
В окружном правительстве сняли большую часть жилищных проблем молодых семей Югры
Александр Моор торжественно вручил паспорта 26 школьникам из Тюменской области
Тюменская область попала в тройку наиболее театральных субъектов России, по версии Forbes
Первый дом, построенный через эскроу-счет, сдали в Тюмени
В Тюменской области обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
Тюменским студентам рассказали о необходимости профилактики ВИЧ и СПИДа