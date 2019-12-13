СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-13T06:20:57+03:00

На улице Рабочей в Тюмени обесточат светофоры на два часа. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 10.00 до 10.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Рабочей, а также на пересечении улиц Рабочей и Колхозной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU