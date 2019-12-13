Тюменскому маршруту № 60 добавят три остановки
В Тюмени с 21 декабря в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 60, который следует от улицы Городской до сквера Петра Потапова, впишут три остановки.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», теперь 60-й автобус будет останавливаться на промежуточных остановочных пунктах «Пенсионный фонд», «Улица Шиллера» (при движении в сторону улицы Мориса Тореза) и «Улица Мориса Тореза» (при движении в сторону улицы Трактовой).
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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ИСТОЧНИК KP.RU