2019-12-13T07:41:44+03:00
Происшествия

Пожилая тюменка проиграла все пенсионные накопления на бирже

Сейчас полицейские ищут мошенников, облапошивших женщину
Вадим Бегун
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Брокер развел тюменку на деньги. Фото - pixabay.com.Брокер развел тюменку на деньги. Фото - pixabay.com.
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У пенсионерки, жительницы села Упорово, мошенники похитили 120 тысяч рублей. Пожилая женщина «доигралась» на бирже.

– Заявительница решила заработать путем игры на бирже GTI и связалась с представителем платформы. Брокер обещал помощь в получении прибыли и убедил женщину вложить деньги, чтобы участвовать в торгах. В результате за два месяца заявительница внесла 120 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Вывести денежные средства потерпевшей не удалось. Кроме того, прекратилась и связь с помощником, телефоны брокера оказались выключенными. Женщина сразу же обратилась с заявлением в отдел полиции.

В настоящее время полицейские занимаются поиском мошенников и настоятельно рекомендуют гражданам не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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