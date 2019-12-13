Пожилая тюменка проиграла все пенсионные накопления на бирже

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-13T07:41:44+03:00

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У пенсионерки, жительницы села Упорово, мошенники похитили 120 тысяч рублей. Пожилая женщина «доигралась» на бирже.

– Заявительница решила заработать путем игры на бирже GTI и связалась с представителем платформы. Брокер обещал помощь в получении прибыли и убедил женщину вложить деньги, чтобы участвовать в торгах. В результате за два месяца заявительница внесла 120 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Вывести денежные средства потерпевшей не удалось. Кроме того, прекратилась и связь с помощником, телефоны брокера оказались выключенными. Женщина сразу же обратилась с заявлением в отдел полиции.

В настоящее время полицейские занимаются поиском мошенников и настоятельно рекомендуют гражданам не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение.

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ИСТОЧНИК KP.RU