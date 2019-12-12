2019-12-12T16:38:56+03:00
Общество

Сгоревшая иномарка, страшный диагноз и новый водопровод: публикуем главные новости Тюмени 12 декабря 2019 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени утром на улице Розы Трениной сгорела иномарка. Фотографии с места происшествия появились в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило в 8.36, на место пожарные прибыли через 10 минут.

В Тюмени сгорела иномарка. Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюмени сгорела иномарка. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Евгений Жиряков поступил на первый курс факультета «Технологии геологической разведки» в сентябре. Однако на учебе он не пробыл ни дня. Так получилось, что парню поставили диагноз «саркома Юинга» 4-й степени.

– Жизнелюбивей Жени сложно найти человека, всегда на позитиве, много шутит, энергия бьет ключом, лидер во всем, – говорят его друзья.

Тюменскому студенту поставили страшный диагноз. Фото - ТГМЦ.

Тюменскому студенту поставили страшный диагноз. Фото - ТГМЦ.

3. В Тюмени подключен новый водопровод. Старый трубопровод от деревни Воронина до улицы Коммунистической был построен в 1983 году и уже находился в аварийном состоянии.

На новый водовод производитель трубы дает гарантию 50 лет.

4. В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который возглавил преступную группу. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Молодой человек с высшим фармацевтическим образованием в мае прошлого года создал интернет-магазин, где продавал наркотики.

5. Ялуторовские полицейские наградили местную жительницу.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, жительница Ялуторовска Гульнара Береснева помешала нетрезвому насильнику исполнить свой преступный замысел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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