СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-12T15:52:39+03:00

На улице Менделеева в Тюмени полностью заменят ливневку. Фото - 2Гис.

Работы завершатся в следующем году

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В Тюмени на участке улицы Дмитрия Менделеева от Федорова до Мельникайте подрядчик полностью заменит почти километр коллектора ливневой канализации. Существующая ливневка находится в неудовлетворительном состоянии.

– Выполнение работ предусмотрено открытым способом, поэтому по завершении рабочие восстановят нарушенное благоустройство: земляное полотно, слои дорожной одежды проезжей части, тротуары и газоны. Кроме того, проектной документацией предусмотрено восстановление дорожных знаков разметки и светофорного оборудования, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

По ее словам, весь комплекс работ, в том числе и переустройство дождеприемных и смотровых колодцев, планируется завершить уже в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU