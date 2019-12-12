На улице Менделеева в Тюмени полностью заменят ливневку
В Тюмени на участке улицы Дмитрия Менделеева от Федорова до Мельникайте подрядчик полностью заменит почти километр коллектора ливневой канализации. Существующая ливневка находится в неудовлетворительном состоянии.
– Выполнение работ предусмотрено открытым способом, поэтому по завершении рабочие восстановят нарушенное благоустройство: земляное полотно, слои дорожной одежды проезжей части, тротуары и газоны. Кроме того, проектной документацией предусмотрено восстановление дорожных знаков разметки и светофорного оборудования, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.
По ее словам, весь комплекс работ, в том числе и переустройство дождеприемных и смотровых колодцев, планируется завершить уже в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU