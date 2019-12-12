Тюменцам предложили порыться в мусоре для украшения елки

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-12T15:06:43+03:00

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Тюменцы могут сделать новогодние украшения из мусора и при этом выиграть билет в кино. Для этого им нужно всего лишь оглянуться по сторонам.

– У каждого из нас дома образуется немалое количество мусора. Мы предлагаем творчески подойти к вопросу утилизации отходов. Ведь то, что должно отправиться в мусорное ведро, может воплотиться во что-то невероятное. Дать вторую жизнь вещам – всего один из шажков к экологичному образу жизни, – сказала первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, авторам самых необычных и интересных экоидей будут вручены билеты в кино и презенты от регионального оператора. Пластиковые бутылки, ненужные коробки, стаканчики, пакеты и другой мусор могут превратиться в красивую упаковку для подарка, эффектную елочную игрушку или даже в саму елку.

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ИСТОЧНИК KP.RU