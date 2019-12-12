2019-12-12T14:46:11+03:00
Общество

По улице 30 лет Победы в Тюмени снова поедут маршрутки

Транспорт возвращается к основным схемам движения
Вадим Бегун
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По улице 30 лет Победы в Тюмени снова поедут маршрутки. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".По улице 30 лет Победы в Тюмени снова поедут маршрутки. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".
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В Тюмени завершились производственные работы на улице 30 лет Победы. С субботы, 14 декабря, здесь вновь пойдет транспорт.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», на участке от улицы Молодежной до улицы Мельникайте снова будут, как и прежде, ходить маршрутные автобусы №№ 65, 76 и 79.

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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