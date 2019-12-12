2019-12-12T13:53:59+03:00
Общество

За 9 месяцев 2019 года 20 крупнейших брокеров смогли заработать более 12,67 млрд рублей

Вадим Бегун
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Одним из лидеров по чистой выручке стала компания БКС: прибыль составила 2571,4 млн рублей, а общая выручка превысила 5649,6 млн рублей. Увеличилось и число клиентов, которых к 30 ноября стало более 410 тысяч человек, тогда как к 31 декабря прошлого года услугами пользовались 330 тысяч человек.

Компании доверяют как новички на финансовом рынке, так и опытные инвесторы. Многие россияне сняли средства с депозитов после того, как банки снизили ставку. Чтобы приумножить капитал, россияне обратились к брокерам. БКС предлагает им технологичные решения и новейшие продукты.

Например, с октября 2019 года пополнить брокерский счет и счета доверительного управления можно при помощи Системы Быстрых Платежей. Подключение брокера к системе проводит Банк Русский Стандарт. Провести платеж можно не только в личном кабинете на сайте, но и с мобильного телефона – средства приходят мгновенно. Это позволяет расширить привычный набор финансовых инструментов.

ООО «Компания БКС»

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