2019-12-12T14:38:47+03:00
Происшествия

Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на тюменской трассе

Личность мужчины сейчас устанавливается
Вадим Бегун
Поделиться:
Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень. Фото - ГИБДД.Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень. Фото - ГИБДД.
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 декабря, на 294-м километре трассы ЕкатеринбургТюмень произошло жуткое ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля.

– Фура «Ман» двигалась из областного центра в сторону Екатеринбурга. По предварительным данным, прицеп занесло, он ударил грузовик «Исузу», который в это время двигался по встречной полосе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время его личность устанавливается.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», сейчас на участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают три наряда полка дорожно-патрульной службы.

Автоинспекторы регулируют движение в ручном режиме. Это обеспечивает беспрепятственный проезд транспорта по федеральной трассе.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Доктор Альбус" рассказал о новшествах в стоматологии
Тюменцам предложили порыться в мусоре для украшения елки
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
По улице 30 лет Победы в Тюмени снова поедут маршрутки
За 9 месяцев 2019 года 20 крупнейших брокеров смогли заработать более 12,67 млрд рублей
Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Директор тюменской компании рассчитался с работниками перед визитом в прокуратуру
Благодаря акции «Письмо Деду Морозу» исполнятся желания детей из многодетных семей Тюменской области
В Югре договорились сохранить северные льготы с первого дня работы и повысить минимальный размер оплаты труда
«Мы все хотим, чтоб случилось чудо»: страшный диагноз приковал тюменского студента к больничной койке
Альфа-Банк отменил оплату годового обслуживания по карте «100 дней без процентов»
Смелости не занимать: ялуторовчанке вручили цветы за спасение женщины от насильника
Новый водопровод, который снабдил тюменцев чистой водой, прослужит полвека