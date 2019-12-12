Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-12T14:38:47+03:00

Водитель грузовика погиб в страшном ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень. Фото - ГИБДД.

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Сегодня, 12 декабря, на 294-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошло жуткое ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля.

– Фура «Ман» двигалась из областного центра в сторону Екатеринбурга. По предварительным данным, прицеп занесло, он ударил грузовик «Исузу», который в это время двигался по встречной полосе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время его личность устанавливается.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», сейчас на участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают три наряда полка дорожно-патрульной службы.

Автоинспекторы регулируют движение в ручном режиме. Это обеспечивает беспрепятственный проезд транспорта по федеральной трассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU