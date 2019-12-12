«Доктор Альбус» рассказал о новшествах в стоматологии

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-12T15:47:05+03:00

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Успешность любого лечения основывается на точно установленном диагнозе, а качество диагностики определяется наличием современного оборудования и уровнем квалификации врачей. В полной мере это относится и к стоматологической сфере. О том, какими технологиями вооружены сегодня специалисты, мы поговорили с врачом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ларисой Коробейниковой.

– Лариса Эдуардовна, какие новшества в последнее время появились в диагностике в стоматологии?

– Двадцать-тридцать лет назад, как известно многим из нас, самым распространенным диагностическим методом была рентгенография. Стоматологи могли делать снимки одного, в лучшем случае – двух-трех соседствующих зубов. К настоящему времени ситуация изменилась в корне. В распоряжении стоматологов множество высокотехнологичных методов, которые позволяют получить детальную клиническую картину, являясь при этом гораздо более безопасными, чем рентгенография.

– С чего начинается прием у стоматолога?

– На первичном приеме врач опрашивает пациента о проблемах, которые привели его в клинику, затем проводит визуальный осмотр и при необходимости назначает глубокое обследование проблемных участков полости рта при помощи специального оборудования. Диагностика является, пожалуй, самой важной процедурой на начальном этапе, ведь от того, насколько правильно установлен диагноз, зависит ход и результат лечения.

В нашей клинике действует стандарт обязательной рентген-диагностики, то есть каждому новому пациенту мы делаем ортопантомограмму (ОПТГ). Эта процедара входит в стоимость первичной консультации, соответсвенно, снимки на руки не выдаются, а хранятся в клинике и являются диагностическими. ОПТГ – это панорамный рентгеновский снимок всего зубочелюстного аппарата с захватом пазух и мягких тканей. Без этого исследования невозможно представить современную стоматологию. В отличие от прицельной рентгенографии отдельного зуба, ОПТГ дает специалисту полную картину состояния обеих челюстей пациента. Врач может определить имеющиеся патологии и разработать план лечения.

Эти снимки необходимы также для смежных специалистов, если, например, пациент от стоматолога-терапевта направляется на протезирование или установку брекет-систем.

– Все чаще мы слышим о 3D-снимках. Расскажите о них поподробнее.

– Дентальная томография, которая стала крупнейшим научным достижением, открыла стоматологам широчайшие диагностические возможности. Суть метода заключается в исследовании состояния зубного ряда, челюстей, ротовой полости с помощью рентгеновских лучей. Дентальная томография позволяет с высокой точностью локализовать форму, строение, размеры и положение различных структур и тканей. Колоссальную пользу этот диагностический метод дает при имплантации зубов, позволяя точно определить анатомическое строение лицевых костей и гайморовых пазух, измерить толщину кости челюсти – словом, получить всю информацию, необходимую для успешной имплантации. Кроме того, дентальную томографию можно использовать и в ходе операции, а также после ее завершения – в частности, для того, чтобы увидеть положение имплантов и костных трансплантатов.

– А если требуется более детально исследовать зуб – например, на наличие скрытого кариеса?

– Когда необходима диагностика конкретного зуба, а также прилегающих к нему мягких тканей, мы выполняем прицельные снимки. Данный вид диагностики является взаимодополняющим методом 3D-диагностики, помогает обнаружить скрытые кариозные полости, наблюдать за прорезыванием молочных зубов, а также, что немаловажно, отследить результаты лечения. Доза облучения при этом минимальна, такой снимок показан даже детям и беременным (не рекомендовано в первый и третий триместры).