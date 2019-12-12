2019-12-12T13:43:23+03:00
Общество

Директор тюменской компании рассчитался с работниками перед визитом в прокуратуру

Предприятие проверила налоговая служба
Вадим Бегун
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Директор тюменской компании выплатил зарплату рабочим.Директор тюменской компании выплатил зарплату рабочим.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени директор ООО «Межрегионпроект» выплатил своим подчиненным долги по заработной плате, которые составляли более 800 тысяч рублей. Таков итог проверки налоговой службы работы предприятия.

– В связи с выявленными нарушениями генеральный директор сегодня, 12 декабря, был приглашен в городскую прокуратуру на совещание по вопросу ликвидации долгов по оплате труда. Однако руководитель, не дожидаясь совещания, выплатил работникам зарплату, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

В ведомстве подчеркнули, что их сотрудники на системной основе проверяют и анализируют поступающую информацию о невыплате заработной платы. Это позволяет оперативно восстанавливать нарушенные права граждан.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что скандально известная тюменская клиника не платила зарплату работникам. В настоящее время следователи ищут потерпевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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