Благодаря акции «Письмо Деду Морозу» исполнятся желания детей из многодетных семей Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-12T13:33:56+03:00

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Новогодняя елка желаний установлена в приемной регионального исполкома «Единой России». На ней разместились письма от детей из многодетных семей, в которых они написали, какой подарок хотели бы получить к празднику.

Благотворительная акция «Письмо Деду Морозу» стала традиционной, она проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья» совместно с региональным отделением Российского детского фонда. Принять в ней участие может каждый желающий.

– Я уверена, что акция найдет отклик среди коллег, депутатов Тюменской областной думы, и членов партии. Мы вместе можем подарить ребятишкам не просто подарки, но и веру в чудеса, – поделилась депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Депутат облдумы, руководитель регионального исполнительного комитета Ольга Швецова считает, что добрая традиция должна быть продолжена.

– Акцию проводим не первый год. Мы собирали подарки и детям-сиротам, и детям из семей в трудной жизненной ситуации, в этом году устраиваем праздник ребятишкам из многодетных семей, – отметила Ольга Швецова.

Добавим, что сбор подарков продлится до 19 декабря.