Альфа-Банк отменил оплату годового обслуживания по карте «100 дней без процентов»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-12T13:31:48+03:00

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Кредитная карта «100 дней без процентов» от Альфа-Банка не предполагает оплаты за первые 12 месяцев обслуживания. Акция распространяется только на новые карты и будет действовать до 31 декабря 2019 года.

По словам сотрудника банка, директора по развитию кредитных карт Николая Волосевича, покупательская активность клиентов в декабре обычно возрастает. Это связано с тем, что они приобретают подарки и бронируют поездки. Кредитная карта является в этих случаях неким «запасным кошельком». Отмена комиссии за обслуживание карты – новогодняя акция банка. Волосевич выразил уверенность, что предложение будет пользоваться значительным спросом. Он также порекомендовал всем клиентам банка успеть приобрести «100 дней без процентов» до конца декабря.

Карту уже приобрели несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Таким образом, она сейчас является одной из самых популярных и позволяет снимать в банкоматах банка и в партнерских до 50 тысяч рублей каждый месяц без комиссии. Лимит по карте составляет 500 тысяч рублей. На обналичивание и любые покупки действует правило: 100 дней без начисления процентов. Карту можно оформить самым удобным для себя способом: в мобильном приложении, в ближайшем отделении или через сайт.

Альфа-Банк уже много лет является лидером на рынке кредитных карт. Однако он продолжает наращивать этот объем и дальше. Сегодня доля банка в данном сегменте рынка составляет 10,18%. С января по сентябрь 2019 года рост кредитного портфеля Альфа-Банка превысил 41%. Это самая быстрая динамика среди пятерки лидеров банковского сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU