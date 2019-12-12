«Мы все хотим, чтоб случилось чудо»: страшный диагноз приковал тюменского студента к больничной койке
Евгений Жиряков поступил на первый курс факультета «Технологии геологической разведки» в сентябре. Однако на учебе он не пробыл ни дня. Так получилось, что парню поставили диагноз «саркома Юинга» 4-й степени.
– Жизнелюбивей Жени сложно найти человека, всегда на позитиве, много шутит, энергия бьет ключом, лидер во всем. Танцует, владеет актерским мастерством, участвует в общественной жизни города, он очень добрый, умеет сопереживать, всегда готов помочь, – так отзываются о нем друзья и одноклассники.
По их словам, парень все лето катался на велосипеде и активно занимался в тренажерном зале, однако ноющая боль в бедре давала о себе знать. Вскоре он услышал страшный диагноз «саркома Юинга», причем сразу 4-й степени. Вот уже три месяца молодой человек прикован к больничной койке. По информации Тюменского городского многопрофильного центра, помочь ему могут в медицинском концерне «Асклепиос», который находится в Германии.
«Мы все хотим, чтобы на Новый год случилось чудо. Мы, родители и дети нашего 11 «Б», решили помочь маме собрать необходимую сумму денег», – пишут знакомые Евгения.
Скриншот с сайта администрации города Тюмени.
Неравнодушные тюменцы создали группу, в которой есть информация о состоянии Евгения Жирякова и документальное подтверждение болезни. Кроме того, здесь же можно найти и реквизиты. Операция по спасению парня обойдется в 240 тысяч евро.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU