Въехала в фонарный столб: тюменка пострадала в ДТП на улице Вишневой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-12T11:03:57+03:00

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В Тюмени накануне, 11 декабря, на улице Вишневой случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Мазда» под управлением 25-летней тюменки около девяти часов вечера въехал в мачту уличного освещения.

– По предварительным данным, водитель не смогла выбрать безопасную скорость. Она получила травму, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В это же время на 38-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-21074. Как стало известно, машиной управлял 21-летний водитель, его стаж за рулем не превышает и девяти месяцев.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадали водитель и две пассажирки «семерки». У мужчины ушиб, у женщин, 27 и 28 лет, различные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU