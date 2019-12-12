Тренажер, разработанный тюменской фирмой, восхитил участников Российской недели здравоохранения

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-12T11:01:25+03:00

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В Российской неделе здравоохранения в Москве приняли участие лучшие проекты в сфере здравоохранения и здорового образа жизни со всей страны. В числе участников были и тюменцы. Медицинская компания «Крисаф» представила аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии.

Роботизированный тренажер «Крисаф» направлен на раннюю стадию реабилитации пациентов с тяжелыми нарушениями двигательной функции и тех, у кого она полностью утрачена.

С помощью комплекса пациент помещается в состояние безопорности, компенсируя влияние гравитации. Несмотря на то что подвесные технологии используются давно, тюменцы усовершенствовали метод: автоматизировали процесс и разработали компьютерную программу, что позволяет имитировать различные виды движения – плавание, ходьбу, прыжки, бег. К тому же в тренажере «Крисаф», в отличие от других систем, нет жесткого экзоскелета. За счет этого он незаметен для пациента и чувствителен к минимальным движениям. Еще одно ноу-хау в реабилитации – виртуальная игровая среда. Само по себе использование VR-технологий – не эксклюзив, но специалисты медицинской компании сделали это на очень хорошем уровне: адаптировали компьютерную игру под медицинские задачи, ввели соревновательный момент. В общем, превратили виртуальную среду в эффективный мотивирующий фактор.

При этом, в зависимости от состояния пациента, можно выбрать нужный режим – пассивный, активно-пассивный, активный, задавать разную интенсивность тренировки, регулировать нагрузку. Комплекс позволяет работать как с полностью обездвиженными людьми, получившими шейную травму, так и с теми, кто может самостоятельно ходить, но некоторые мышцы не функционируют, и нужно их «завести».

– Комплекс запатентован в США, Китае, Южной Корее и в Европе. Но сейчас нам важно, чтобы тренажер получил признание в России и начал приносить реальную пользу людям, которые лишены возможности нормально двигаться. В декабре завершатся испытания в НМХЦ имени Пирогова, результаты планируется представить на конгрессе по физической и реабилитационной медицине. Мы с нетерпением ждем статистических данных и оценок экспертного сообщества, – поделился генеральный директор ООО «Крисаф» Ильдар Рахматуллин.

Компания «Крисаф» является участником фонда «Сколково». Старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Владимир Егоров отметил: «В сфере реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями двигательной функции очень много разработок, но у «Крисафа» есть важное преимущество – применение тренажера возможно на начальном этапе реабилитации. Именно поэтому компания была поддержана «Сколково» и получила грант еще в 2017 году. Еще одна особенность комплекса – сочетание классического подхода и технологии дополненной реальности, геймификация. А это уже мировой тренд и фактор, который повышает мотивацию и, соответственно, улучшает результаты реабилитации».