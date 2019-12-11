«Хочу растить правнуков»: тюменка, у которой 40 лет болит единственная почка, обратилась к общественникам

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-11T15:08:47+03:00

Тюменка с одной почкой обратилась за помощью к общественникам. Фото - ОНФ.

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Пожилая тюменка Тамара Булахова, у которой на протяжении 37 лет постоянно воспаляется единственная почка, обратилась за помощью к общественникам. Те в свою очередь посодействовали в организации телемоста между местными и тобольскими врачами. Таким образом, медики выстроили дальнейшую стратегию лечения пенсионерки.

По информации регионального отделения Общероссийского народного фронта, женщина лечится в поликлинике по месту регистрации, однако лечение, по ее словам, не приносит эффекта. Оказывается, правую почку у нее изъяли еще в 1982 году, в следующем году дважды прооперировали. «Я очень переживаю из-за этого. Хочу еще жить и помочь сестре правнуков растить», – говорит заявительница.

– С нашей помощью был организован телемост с тобольскими специалистами. Были даны рекомендации по дальнейшим действиям врачей и пациентки. После телемоста Тамара Ивановна пригласила на чашку чая. За домашними разговорами выяснилось, что ей необходима помощь по хозяйству. Ее смогут оказать местные волонтеры-медики, – поделились члены ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU