Цифровая карта: кошелек теперь в смартфоне

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-11T15:06:26+03:00

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В рамках четвертой истории проекта «Испытано на себе» от «МегаФона» и «Комсомольской правды» расскажем о том, как тратить деньги правильно, получая при этом кэшбэк и другие бонусы.

Согласитесь, сегодня главный критерий выбора финансовых инструментов – простота и удобство. Лично я последние несколько лет редко ношу с собой наличные. Зачем, ведь с картой проще. Но, как говорится, нет предела совершенству, и тем, кто интересуется передовыми решениями, стоит обратить внимание на цифровую карту «МегаФона».

Знакомьтесь: карта

Виртуальная карта имеет полный банковский функционал, но главная «фишка»: ваш номер телефона – это лицевой счёт. При совершении покупок деньги списываются с баланса абонента. Да, вот так! Чтобы пополнить карту, просто положите деньги на счёт телефона любым способом.

Удобство на поверхности: цифровой картой «МегаФона» можно расплачиваться где угодно – в ресторане, на заправке, в магазине – бесконтактная оплата через мобильное приложение. Ещё один плюс карты – моментальное оформление – не надо ждать несколько дней или недель, когда ее выпустят. Оформить можно в личном кабинете «МегаФона» или в приложении «МегаФон Банк» (0+). Согласитесь, удобно! Плюс за каждый платёж по карте вас ждут приятные бонусы.

А какие именно бонусы?

Во-первых, кэшбэк до 1,5% настоящими деньгами, а не просто какими-то там бонусами. Можете тратить полученные средства на любые покупки на свое усмотрение.

Второе – процент на остаток. Например, если у вас на карте до 200 тысяч рублей и каждый день сумма на счёте больше 500 рублей, то вас ждёт 10% годовых на остаток*. Сегодня столько не даёт ни один из банковских депозитов!

Хорошо, как выпустить карту?

Для того чтобы выпустить цифровую карту «МегаФона», нужно зайти на главную страницу оператора, там выбрать «Оплата и финансы» и затем – «Банковская карта МегаФона».

Далее выбираем тариф:

1. Лайт. На нём есть пробный период с первым и вторым бесплатным месяцем использования при первом подключении. 6% годовых на остаток, а обслуживание карты бесплатно при обороте всего от 3000 рублей в месяц.

2. Стандарт. Уже 8% на остаток, кэшбэк 1%. Бесплатное обслуживание при обороте от 10 000 рублей в месяц.

3. Максимум. Самый жир: 10% на остаток при обороте от 30 000 рублей в месяц, 1,5% кэшбэк деньгами.

Для всех тарифов предусмотрены следующие «плюшки»:

* 10 МБ мобильного интернета за каждые 100 руб. от покупок по карте (начисляются мгновенно);

* бесплатный SMS-банкинг – баланс и история, даже когда нет подключения к сети;

*« МегаФон Защита» – защита от случайных платных подписок.

После нажимаем «Подробнее» и «Выпустить карту». Указываем номер телефона, и всё – заявка отправлена, и карта у вас в мобильном.

А безопасна ли цифровая карта?

Привычно, что к чему-то вещественному больше доверия... Но волноваться не нужно. Цифровая карта «МегаФона» соответствует всем критериям безопасности международной платёжной системы Mastercard. Деньги при этом находятся на вашем лицевом счёте в «МегаФоне», поэтому никакие риски краха финансовой системы, например отзыв банковской лицензии, вам не страшны. Кроме того, вы будете получать уведомления обо всех транзакциях на телефон, чтобы контролировать траты и остаток доступных средств. Опять же удобно и безопасно.

По данным пресс-службы «МегаФона», оператор выпустил уже около 3 миллионов таких карт. Каждая четвертая активная карта привязана к кошельку (Apple, Google, Samsung). В среднем активный пользователь тратит 17 тысяч рублей в месяц, рассчитываясь в супермаркетах, кафе, ресторанах, на АЗС.

* При подключении тарифа «Максимум».

Эмитент карты ООО «банк Раунд»