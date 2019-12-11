Цифровая карта: кошелек теперь в смартфоне
В рамках четвертой истории проекта «Испытано на себе» от «МегаФона» и «Комсомольской правды» расскажем о том, как тратить деньги правильно, получая при этом кэшбэк и другие бонусы.
Согласитесь, сегодня главный критерий выбора финансовых инструментов – простота и удобство. Лично я последние несколько лет редко ношу с собой наличные. Зачем, ведь с картой проще. Но, как говорится, нет предела совершенству, и тем, кто интересуется передовыми решениями, стоит обратить внимание на цифровую карту «МегаФона».
Знакомьтесь: карта
Виртуальная карта имеет полный банковский функционал, но главная «фишка»: ваш номер телефона – это лицевой счёт. При совершении покупок деньги списываются с баланса абонента. Да, вот так! Чтобы пополнить карту, просто положите деньги на счёт телефона любым способом.
Удобство на поверхности: цифровой картой «МегаФона» можно расплачиваться где угодно – в ресторане, на заправке, в магазине – бесконтактная оплата через мобильное приложение. Ещё один плюс карты – моментальное оформление – не надо ждать несколько дней или недель, когда ее выпустят. Оформить можно в личном кабинете «МегаФона» или в приложении «МегаФон Банк» (0+). Согласитесь, удобно! Плюс за каждый платёж по карте вас ждут приятные бонусы.
А какие именно бонусы?
Во-первых, кэшбэк до 1,5% настоящими деньгами, а не просто какими-то там бонусами. Можете тратить полученные средства на любые покупки на свое усмотрение.
Второе – процент на остаток. Например, если у вас на карте до 200 тысяч рублей и каждый день сумма на счёте больше 500 рублей, то вас ждёт 10% годовых на остаток*. Сегодня столько не даёт ни один из банковских депозитов!
Хорошо, как выпустить карту?
Для того чтобы выпустить цифровую карту «МегаФона», нужно зайти на главную страницу оператора, там выбрать «Оплата и финансы» и затем – «Банковская карта МегаФона».
Далее выбираем тариф:
1. Лайт. На нём есть пробный период с первым и вторым бесплатным месяцем использования при первом подключении. 6% годовых на остаток, а обслуживание карты бесплатно при обороте всего от 3000 рублей в месяц.
2. Стандарт. Уже 8% на остаток, кэшбэк 1%. Бесплатное обслуживание при обороте от 10 000 рублей в месяц.
3. Максимум. Самый жир: 10% на остаток при обороте от 30 000 рублей в месяц, 1,5% кэшбэк деньгами.
Для всех тарифов предусмотрены следующие «плюшки»:
* 10 МБ мобильного интернета за каждые 100 руб. от покупок по карте (начисляются мгновенно);
* бесплатный SMS-банкинг – баланс и история, даже когда нет подключения к сети;
*« МегаФон Защита» – защита от случайных платных подписок.
После нажимаем «Подробнее» и «Выпустить карту». Указываем номер телефона, и всё – заявка отправлена, и карта у вас в мобильном.
А безопасна ли цифровая карта?
Привычно, что к чему-то вещественному больше доверия... Но волноваться не нужно. Цифровая карта «МегаФона» соответствует всем критериям безопасности международной платёжной системы Mastercard. Деньги при этом находятся на вашем лицевом счёте в «МегаФоне», поэтому никакие риски краха финансовой системы, например отзыв банковской лицензии, вам не страшны. Кроме того, вы будете получать уведомления обо всех транзакциях на телефон, чтобы контролировать траты и остаток доступных средств. Опять же удобно и безопасно.
По данным пресс-службы «МегаФона», оператор выпустил уже около 3 миллионов таких карт. Каждая четвертая активная карта привязана к кошельку (Apple, Google, Samsung). В среднем активный пользователь тратит 17 тысяч рублей в месяц, рассчитываясь в супермаркетах, кафе, ресторанах, на АЗС.
* При подключении тарифа «Максимум».
Эмитент карты ООО «банк Раунд»