Райффайзенбанк возвращает накопительный счет «Выгодное решение»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-11T13:01:50+03:00

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Райффайзенбанк с 10 декабря возвращает счет «Выгодное решение», который предусматривает доходность 5% годовых на минимальный остаток, а также пополнение и снятие без ограничений. Предложение действует до 31 января 2020 года.

– Накопительные счета пользуются большим спросом среди наших клиентов, поэтому мы решили вернуть в свою линейку данный продукт. Он дает возможность гибко управлять своими средствами, не теряя процентный доход в случае снятия, – отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

По условиям счета «Выгодное решение», ставка 5% годовых начисляется на любой остаток на счете в пределах 20 млн рублей. Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, контактном центре или отделении банка. Подробности об условиях накопительного счета доступны на сайте банка.