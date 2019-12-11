СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-11T12:36:45+03:00

Пешеходов спустят с надземного перехода на землю на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.

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Пешеходам на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск предлагают ходить по специально оборудованному нерегулируемому наземному переходу. Дело в том, что на 27-м километре автодороги проводят аварийно-восстановительные работы надземного пешеходного перехода.

– Работы будут длиться с 16 по 30 декабря. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

В ведомстве также отметили, что узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

Также стало известно, что на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение из-за ДТП. На 667-м километре в сторону Нефтеюганска столкнулись фура и «газель». Перекрыта одна полоса движения в сторону Нефтеюганска. Подробности аварии уточняются. На месте работают представители дорожных служб и ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU