Жильцы двух тюменских домов пожаловались на постоянно затопленные подвалы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-11T12:28:37+03:00

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Жильцы домов № 31 и № 46 на улице Кремлевской в Тюмени пожаловались в Госжилинспекцию на неудовлетворительное состояние домов и постоянно затопленные подвалы. Инспектор выехала на место, чтобы проверить эту информацию.

– В присутствии представителей управляющей организации ООО «УютСервисБыт» специалист провела визуальный осмотр подвальных помещений и фасадов зданий. В ходе работы было зафиксировано затопление подвала, очевидный запах сырости, распространяющийся в подъезде, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что у дома также отсутствует отмостка (бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания. – Прим. авт.). Для устранения выявленных нарушений будет выдано предписание, исполнение которого до полного устранения проконтролирует инспектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU