2019-12-11T12:28:37+03:00
Общество

Жильцы двух тюменских домов пожаловались на постоянно затопленные подвалы

Инспектор проконтролирует устранение нарушений
Вадим Бегун
Поделиться:
Жильцы двух тюменских домов пожаловались на постоянно затопленные подвалы. Фото - Госжилинспекция.Жильцы двух тюменских домов пожаловались на постоянно затопленные подвалы. Фото - Госжилинспекция.
Изменить размер текста:

Жильцы домов № 31 и № 46 на улице Кремлевской в Тюмени пожаловались в Госжилинспекцию на неудовлетворительное состояние домов и постоянно затопленные подвалы. Инспектор выехала на место, чтобы проверить эту информацию.

– В присутствии представителей управляющей организации ООО «УютСервисБыт» специалист провела визуальный осмотр подвальных помещений и фасадов зданий. В ходе работы было зафиксировано затопление подвала, очевидный запах сырости, распространяющийся в подъезде, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что у дома также отсутствует отмостка (бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания. – Прим. авт.). Для устранения выявленных нарушений будет выдано предписание, исполнение которого до полного устранения проконтролирует инспектор.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трехмесячная малышка сильно пострадала в смертельной аварии на тюменской трассе
«Профстандарт наставник»: за и против обсудили в рамках конгресса в Тюмени
Тобольск защитят от наводнений
«Хочу растить правнуков»: тюменка, у которой 40 лет болит единственная почка, обратилась к общественникам
Один удар – четыре дырки: ишимец заколол вилкой своего друга
Российские туроператоры побывали на экскурсии в Тобольске
Цифровая карта: кошелек теперь в смартфоне
Райффайзенбанк возвращает накопительный счет «Выгодное решение»
Тюменский ученый назвал новый вид клеща в честь Виктора Цоя
Пешеходов спустят с надземного перехода на землю на тюменской трассе
Вел себя агрессивно: у тюменца за долги по ЖКХ отобрали автомобиль
Северянка, гостившая несколько дней в Тюменской области, заразила 7 человек корью
Массовое ДТП произошло в Тюмени на Менделеева – Федорова
В Тюмени днем сбили трех пешеходов
Тюменская компания выиграла очередной многомиллионный контракт на содержание дорог
Стрелковое оружие и наручники: в Тюмени нашли охранников резиденции губернатора
Спасатели вызволили двух потерявшихся в горах Крыма тюменцев
Ишимец угнал у начальника машину, чтобы поехать к обиженной супруге
В Тюмени пройдет последняя в году ярмарка вакансий
В Тобольске установят 27 горок. Рассказываем, где именно
Тюменка перевела мошеннику крупную сумму денег, боясь потерять нажитое
Погода на 11 декабря в Тюмени: слушайте воду в колодцах