Вел себя агрессивно: у тюменца за долги по ЖКХ отобрали автомобиль

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-11T11:41:23+03:00

У тюменца за долги по ЖКХ отобрали автомобиль. Фото - УФССП по Тюменской области.

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Тюменец накопил огромный долг по ЖКХ. Судебные приставы пришли, чтобы забрать его автомобиль, однако сделать это оказалось не так просто.

– Длительное время тюменец игнорировал как выставленные АО «Восток» счета за предоставленные коммунальные услуги, так и требования судебного пристава добровольно оплатить задолженность. Сумма долга составила более двухсот тысяч рублей. При изъятии «Тойоты-Висты» мужчина вел себя агрессивно, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на исполнении находится более 42 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей за услуги ЖКХ, а по долгам в отношении ТЭК – почти 87 тысяч производств.

КСТАТИ

Оплатить задолженность, в том числе и за услуги ЖКХ, можно через «Банк данных исполнительных производств». Этот сервис доступен на официальном сайте управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU