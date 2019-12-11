2019-12-11T11:40:03+03:00
Здоровье

Северянка, гостившая несколько дней в Тюменской области, заразила 7 человек корью

Все заболевшие дети не были привиты от этой болезни
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, кто их заразил корью. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, кто их заразил корью. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области выявлены случаи кори. В Роспотребнадзоре рассказали, кто заразил тюменцев.

– В регионе с 16 ноября по 10 декабря зарегистрировано 7 случаев кори с лабораторным подтверждением. В том числе в Заводоуковском районе 1 случай, в Исетском районе – 4 и в Тюмени – 2 случая. Все заболевшие дети не привиты против кори, – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что, по предварительным результатам эпидемиологического расследования, зарегистрированные случаи кори, предположительно, связаны с контактом с больной корью. Женщина прибыла из города Надыма, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Она пробыла на территории Тюменской области 4 дня – с 8 по 12 ноября.

Также стало известно, что медики осмотрели всех контактных (более 10 тысяч человек), провели вакцинацию против кори по эпидемическим показаниям подлежащих контактных лиц (711 человек, в том числе 520 детей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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