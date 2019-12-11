Один удар – четыре дырки: ишимец заколол вилкой своего друга

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-11T14:48:11+03:00

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В Ишиме местный житель отстаивал свою точку зрения с помощью вилки. Застолье закончилось для него и его оппонента плачевно: один оказался в отделе полиции, другой – на больничной койке.

– Накануне вечером в квартире потерпевшего приятели употребляли спиртное. После того как мужчины выпили значительное количество алкоголя, между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил со стола металлическую вилку и со словами «Я тебя убью!» нанес несколько ударов своему оппоненту, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что скорую медицинскую помощь для пострадавшего вызвала ставшая невольным свидетелем происходящего сожительница потерпевшего.

По данному факту дознавателем отдела возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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ИСТОЧНИК KP.RU