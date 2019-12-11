Массовое ДТП произошло в Тюмени на Менделеева-Федорова

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-11T10:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 10 декабря, на перекрестке улиц Менделеева и Федорова произошло массовое ДТП. В результате дорожного инцидента пострадали два человека.

– Здесь столкнулись автомобили «Ниссан Икс-Трэйл» и ВАЗ – 2114. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил очередность проезда, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что от удара оба автомобиля отбросило на «Форд Фокус» и «Мазду 3». В аварии пострадал 23-летний водитель отечественной легковушки – он получил ушиб. У пятилетнего мальчика из "Мазды" зафиксирована острая реакция на стресс, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре накануне три человека попали под колеса автомобилей. Отчасти в дорожных инцидентах есть и их вина – не все пешеходы правильно переходили дорогу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU