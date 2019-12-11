В Тюмени днем сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-11T09:56:47+03:00

Один из пострадавших – пожилой человек

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В Тюмени накануне, 10 декабря, три человека попали под колеса автомобилей. Правда, отчасти в дорожных инцидентах есть и их вина – не все пешеходы правильно переходили дорогу.

– Первая авария случилась в третьем часу дня на улице Демьяна Бедного у дома № 92. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе «Ситроен» сбил 19-летнего молодого человека, он получил ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются. Чуть позже 67-летний пенсионер был сбит автобусом «Лиаз» на пешеходном переходе на улице 30 лет Победы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительным данным, когда пожилой тюменец переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу, сигнал светофора поменялся с разрешающего на запрещающий. В результате ДТП у пешехода рвано-ушибленная рана головы.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня на улице Республики, 62. Здесь «Фольксваген» сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер получил ушиб и рану кисти.

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ИСТОЧНИК KP.RU