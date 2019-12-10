В колледжах и техникумах Тюменской области одновременно запустят 30 обновлённых мастерских

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-10T18:09:47+03:00

Все они были обновлены в рамках национального проекта «Образование»

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Единый день открытия мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образование», состоится 12 декабря в шести колледжах и техникумах Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в общей сложности в регионе запустят 30 обновлённых, модернизированных мастерских по следующим направлениям:

– информационно-коммуникационные технологии;

– промышленные и инженерные технологии (машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов);

– обслуживание транспорта и логистика;

– искусство;

– дизайн и сфера услуг;

– социальная сфера.

На создание мастерских в 2019 году из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 150 млн рублей. Ещё более 7 млн рублей составили привлечённые внебюджетные средства предприятий-партнёров образовательных организаций. Они также приняли большое участие в оснащении мастерских.

Все помещения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, что обеспечит подготовку студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Кроме того, благодаря обновлению оборудования колледжи и техникумы смогут стать площадками дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU