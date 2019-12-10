Губернаторы «тюменской матрёшки» приняли программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-10T18:15:06+03:00

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Утверждение программы деятельности НОЦ стало основным вопросом первого заседания наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в заседании приняли участие губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители ключевых индустриальных партнёров, федеральных ведомств и министерств, университетов и институтов РАН.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, с осени прошлого года три региона совместно работали над проработкой содержания и формированием единого программного документа. За это время было проведено 4 межрегиональных стратегических сессии, организованных совместно с московской школой управления «Сколково».

– В каждой из них приняли активное участие не только представители вузовской и академической науки, но и наши бизнес-партнеры, организации реального сектора экономики, – отметил глава региона.

Ключевые направления работы центра – «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии», «Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды». Александр Моор отметил, что все они нашли отражение в программе, которая прошла защиту на заседании федерального совета НОЦ мирового уровня.

Глава региона подчеркнул, что некоторые мероприятия программы НОЦ уже реализуются на практике. Например, в режиме «распределенной» обучающей площадки в Тюмени и Сургуте работает Центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Оказана поддержка по созданию лабораторного комплекса по биобезопасности, продолжается внедрение индивидуальных образовательных траекторий.

Во время встречи члены наблюдательного совета приняли программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ и утвердили положение и состав управляющего совета научно-образовательного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU