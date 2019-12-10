2019-12-10T18:11:30+03:00
Звезды

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова отпраздновал 60-летний юбилей

Это один из старейших коллективов Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова отпраздновал 60-летний юбилейТюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова отпраздновал 60-летний юбилей
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Большая концертная программа, посвящённая 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова, состоялась 9 декабря в ДК «Нефтяник» имени Муравленко. Его художественным руководителем и дирижёром является заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, это один из старейших коллективов Тюменской области, в копилке которого масса дипломов всероссийских и международных фестивалей.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, у самобытного оркестра есть свои традиции, родная и понятная музыка. Однако на этом он не останавливается: постоянно развивается и расширяет своей репертуар.

– Хорошо, что в нашем регионе есть такие жемчужины музыкального искусства, – отметила Елена Майер, вручив благодарственные письма артистам коллектива.

В юбилейной программе оркестра прозвучала популярная классика, народные песни, лучшие образцы оригинального репертуара музыкального коллектива и музыка современных композиторов. Полный зал зрителей встретил коллектив бурными аплодисментами, а почётными гостями мероприятия стали жена и дочь Леонида Беззубова, который более полувека назад основал выдающийся коллектив.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в рамках XXV Международного молодёжного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота» состоялся молодёжный конкурс патриотической песни. В нём приняли участие музыкальные коллективы, вокалисты и авторы-исполнители в возрасте от 14 до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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