2019-12-10T17:29:27+03:00
Звезды

Более 200 участников собрал областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех»

Это единственный фестиваль, который дарит возможность людям-инвалидам проявить себя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 200 участников собрал областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех»Более 200 участников собрал областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех»
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Более 200 участников из районов и городов Тюменской области собрал областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, они продемонстрировали таланты в литературном творчестве, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, а также в исполнительских жанрах. Кроме того, на фестивале прошёл конкурс ведущих игровых программ «Затея», где лучшие культорганизаторы, ведущие и аниматоры региона представили программы для «особых» зрителей на тему народных игр.

Как отметил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Сергей Загваздин, «Творчество для всех» – единственный фестиваль, который более 20 лет дарит возможность людям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя.

Конкурсы оценивали эксперты и жюри в областном реабилитационном центре «Родник». Здесь оформили выставку творческих работ «особых» мастеров: керамические и деревянные изделия, картины маслом и расшитые бисером, композиции из фоамирана и солёного теста, предметы текстиля и кружевные шали с салфетками.

– Выставка творческих работ участников нас всех просто поразила: это что-то невероятное, это сделано руками настоящих, доморощенных мастеров. Мы всегда рады поддержать такие проекты, вносящие бесценный вклад в развитие культуры региона, – отметил Сергей Загваздин.

В финале мероприятия победители и призёры областного фестиваля выступили в гала-концерте на праздничной сцене МТЦ «Космос», чтобы ещё раз продемонстрировать лучшие и яркие исполнительские номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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