2019-12-10T16:38:53+03:00
Общество

Сергей Сарычев: противодействие экстремизму – приоритетная задача органов власти и правоохранительных органов

В Тюменской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сергей Сарычев: противодействие экстремизму – приоритетная задача органов власти и правоохранительных органовСергей Сарычев: противодействие экстремизму – приоритетная задача органов власти и правоохранительных органовФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Заседание областной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму состоялось вчера, 9 декабря, под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. По его словам, работа по противодействию экстремизму и обеспечению стабильности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях в регионе должна быть непрерывной, целенаправленной и системной.

Сергей Сарычев отметил, что противодействие экстремизму – одна из приоритетных задач региональных органов власти и правоохранительных органов. В этой работе должны принимать участие граждане, лидеры национальных объединений, священнослужители и институты гражданского общества.

– Сохранение межнационального и межконфессионального мира и дружбы, противодействие экстремистским настроениям, деструктивным субкультурам и политическим течениям, особенно в среде молодежи, наша общая, очень важная цель. Равнодушных в этом деле быть не должно, – подчеркнул Сергей Сарычев.

Как рассказали начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев и врио начальника областного УМВД РФ Валерий Суворов, в регионе складывается стабильная, контролируемая и прогнозируемая оперативная обстановка в сфере противодействия экстремизму.

- У нас налажено прочное и конструктивное взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, – отметил Валерий Суворов.

С января 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 10 преступлений террористического характера, арестовано 12 человек. По линии экстремизма преступлений не зарегистрировано, но полицейские выявили 12 административных правонарушений экстремистской направленности. Все виновные привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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