Погода на 11 декабря в Тюмени: слушайте воду в колодцах

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-11T06:17:28+03:00

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Сегодня, 11 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. Вечером ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 2, днем она поднимется на один градус. Вечером снова станет прохладней на два градуса. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, 2 – 3 метра в секунду.

11 декабря почитается память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если случается метель – быть лету непогожим, а если день теплым будет – лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск – значит, и деньги будут водиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU