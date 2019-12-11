Тюменка перевела мошеннику крупную сумму денег, боясь потерять нажитое
В городскую полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили денежные средства. До списания средств ей позвонил неизвестный.
– Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированного снятия денежных средств. Во время разговора неизвестный потребовал для успешного выполнения операции перевести на указанный счет необходимую сумму денег. Доверчивая женщина пошла на условия неизвестного и перевела 230 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Спустя время жительница областной столицы осознала, что разговаривала с телефонным мошенником, после чего обратилась за помощью в полицию. В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU