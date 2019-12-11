В Тюмени пройдет последняя в году ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-11T07:01:06+03:00

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий. Фото - Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

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Последняя в этом году ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости. Тюменцев ждут на улице Республики 204в, корпус 3, 11 декабря с 10.00 до 11.00.

По информации Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, набор персонала будут вести более 10 предприятий различных отраслей: строительной, транспортной, сферы питания и других. Они будут набирать специалистов по таким вакансиям, как маляр, газорезчик, чистильщик металла, стропальщик, оператор котельной, токарь, электромеханик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, фрезеровщик, машинист крана.

Кроме того, предприятиям требуется машинист бульдозера, автогрейдера, экскаватора, водитель автомобиля, программист, архивариус, повар, пекарь, кассир, мойщик посуды, кухонный рабочий, швея, менеджер и другие.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU