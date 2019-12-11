Ишимец угнал у начальника машину, чтобы поехать к обиженной супруге

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-11T08:07:04+03:00

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В ишимскую полицию обратился местный житель, сообщив, что обнаружил на своем автомобиле следы дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, что «потрудился» его подчиненный.

28-летний ишимец, работающий охранником в принадлежащей заявителю фирме, сознался в угоне машины. Оказалось, что во время ночного дежурства молодой человек сильно поругался со своей женой.

– Мужчина решил воспользоваться транспортным средством своего начальника, для того чтобы съездить домой и поговорить с супругой. Во время поездки он не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего поставил машину на место, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU