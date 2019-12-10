Массовая авария, новая школа и мужчина с леопардом: публикуем главные новости Тюмени 10 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-10T16:36:54+03:00

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1. В Тюмени на перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, ДТП спровоцировала местная жительница с небольшим стажем вождения, которая двигалась на «Дэо-Нексии».

Женщина поворачивала на загруженном перекрестке и не пропустила автомобиль «Шкода», который в это время ехал по главной дороге.

В Тюмени произошло массовое ДТП. Фото - АВТО Тюмень.

2. На строительство школы в ЖК «Звездный городок» заключён контракт. По словам главы региона, здание возведут всего за 22 месяца.

Оно, кстати, станет точной копией школы, которая находится в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова.

В Тюмени строится новая школа. Фото - "Александр Моор".

3. В Тюмени был замечен мужчина, который около одного из зданий стоял с экзотическим животным. Не всем местным жителям такой расклад пришелся по душе, свои возмущения они высказали в социальных сетях.

О необычном спутнике мужчины тюменцы узнали из группы в соцсети «ВКонтакте».

4. В этом году тюменские должники выплатили 577 миллионов рублей из-за того, что им запретили выезжать за пределы страны. Одни только алиментщики расстались с четырьмя миллионами рублей.

В настоящий момент покинуть пределы страны не могут чуть больше 40 тысяч жителей региона.

5. В Тюмени осуждены поджигатели иномарок. Мужчины уничтожили четыре машины, а после у владельца одного из авто вымогали крупную сумму денег.

Организатор поджогов и вымогательства приговорен к 16 с половиной годам лишения свободы, его сообщники – к девяти и трем с половиной годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU