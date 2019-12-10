2019-12-10T16:04:42+03:00
Происшествия

Юных тоболяков, стрелявших по автобусам из пневматики, не будут наказывать

Хулиганов поставили на учет
Вадим Бегун
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Юных тоболяков, стрелявших по автобусам из пневматики, не будут наказывать. Фото - pixabay.com.Юных тоболяков, стрелявших по автобусам из пневматики, не будут наказывать. Фото - pixabay.com.
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Двое несовершеннолетних тоболяков не понесут уголовного наказания за «расстрел» автобусов. Однако их поставили на учет.

В ходе совещания по правопорядку в городской администрации представитель прокуратуры заявил, что юноши не достигли возраста уголовной ответственности. Именно поэтому, вероятнее всего, дела в отношении них будут прекращены.

Также стало известно, что хулиганов поставили на учет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске 24 октября утром неизвестные повредили автобус, шедший по маршруту № 1. Пассажиров было мало, поскольку автобус успел проехать только одну остановку после конечной.

Позже были пойманы подростки, которые повреждали городские автобусы. Они стреляли по окнам из пневматического пистолета. Парни заявили, что делали это просто ради развлечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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