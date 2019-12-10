Полтонны насвая нашли тюменские таможенники у перевозчиков на границе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-10T14:50:50+03:00

Кроме того, было изъято 92 тонны санкционной продукции

Изменить размер текста: A A

Тюменские таможенники с начала года изъяли партии санкционных продуктов и насвая. Все это ввозилось на территорию региона незаконно.

– За это время мы проконтролировали 1 700 автомобилей. Были выявлены нарушения в отношении товаров общим весом свыше 2 300 тонн, перемещенных на 208 машинах. Уничтожено 92 тонны санкционной продукции, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 4 раза, – рассказал начальник Тюменской таможни Борис Яськов.

По его словам, в Республику Казахстан возвращено 386 тонн товаров – на них отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Задержано 285 тысяч единиц контрафактных товаров. Кроме того, выявлены три попытки незаконного ввоза насвая общим весом около 480 килограммов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU