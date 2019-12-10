2019-12-10T14:50:50+03:00
Общество

Полтонны насвая нашли тюменские таможенники у перевозчиков на границе

Кроме того, было изъято 92 тонны санкционной продукции
Вадим Бегун
Поделиться:
Полтонны насвая нашли тюменские таможенники у перевозчиков на границе. Фото - Тюменская таможня.Полтонны насвая нашли тюменские таможенники у перевозчиков на границе. Фото - Тюменская таможня.
Изменить размер текста:

Тюменские таможенники с начала года изъяли партии санкционных продуктов и насвая. Все это ввозилось на территорию региона незаконно.

– За это время мы проконтролировали 1 700 автомобилей. Были выявлены нарушения в отношении товаров общим весом свыше 2 300 тонн, перемещенных на 208 машинах. Уничтожено 92 тонны санкционной продукции, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 4 раза, – рассказал начальник Тюменской таможни Борис Яськов.

По его словам, в Республику Казахстан возвращено 386 тонн товаров – на них отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Задержано 285 тысяч единиц контрафактных товаров. Кроме того, выявлены три попытки незаконного ввоза насвая общим весом около 480 килограммов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тюменской области удовлетворены уровнем межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений
Сергей Сарычев: противодействие экстремизму – приоритетная задача органов власти и правоохранительных органов
Массовая авария, новая школа и мужчина с леопардом: публикуем главные новости Тюмени 10 декабря 2019 г.
Юных тоболяков, стрелявших по автобусам из пневматики, не будут наказывать
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Тобольском тракте
Гражданам Узбекистана, проживающим в Тюменской области, напомнили о выборах депутатов
В Тюмени почти тридцать лет тюрьмы на троих получили поджигатели дорогих иномарок
Более 40 тысяч тюменцев не могут отдохнуть за рубежом из-за долгов
Неопытная автомобилистка устроила в Тюмени массовую аварию
Тоболяк заманил знакомого домой, ударил три раза ножом и вызвал скорую
Тюменские лыжи и гусеничное оборудование добрались до Словакии и Гренландии
Жесткое ДТП на тюменской трассе: четверо пострадали
В тюменский дом, где произошел взрыв, скоро подадут газ