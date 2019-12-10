2019-12-10T14:34:09+03:00
Политика

Гражданам Узбекистана, проживающим в Тюменской области, напомнили о выборах депутатов

Вадим Бегун
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Гражданам Узбекистана, проживающим в Тюменской области, напомнили о выборах депутатов. Фото - Тюменский избирком.Гражданам Узбекистана, проживающим в Тюменской области, напомнили о выборах депутатов. Фото - Тюменский избирком.
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22 декабря 2019 года в Узбекистане состоятся выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и депутатов местных Кенгашей.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах представлено пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

Основной лозунг избирательной кампании Узбекистана, вступившего в новый, демократический этап развития: «22 декабря 2019 года: Новый Узбекистан – новые выборы!»

По информации избирательной комиссии Тюменской области, в целях обеспечения избирательных прав граждан Узбекистана, находящихся на территории России, при дипмиссии и генеральных консульствах республики в Российской Федерации, созданы специальные избирательные участки.

В этой связи сообщаем, что граждане Узбекистана, временно или постоянно проживающие на территории Тюменской области, могут принять участие в выборах, посетив избирательный участок № 18 в г. Екатеринбурге (образован при Генеральном консульстве Республики Узбекистан в г. Екатеринбурге).

Избирательный участок расположен по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, 4-й этаж, каб. № 415. Телефоны для справок: +7 (343) 272-31-66, +7 (953) 822-00-11.

График работы участка в день выборов (22.12.2019 г.): с 08.00 до 20.00.

Граждане Узбекистана, осуществляющие временную трудовую деятельность на территории Тюменской области, также имеют возможность проголосовать досрочно. В этом случае выезда за пределы Тюменской области не потребуется – досрочное голосование будет проводиться 14 декабря 2019 года в ДК «Строитель»(г. Тюмень, ул. Республики, 179) с 10.00 до 16.00..

ВНИМАНИЕ! В соответствии с действующим порядком граждане, временно или постоянно проживающие за границей, обращаются в письменной форме в участковую избирательную комиссию для голосования. В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина; его дата рождения, последнее постоянное место жительства в Республике Узбекистан (при наличии), адрес проживания за границей, номер телефона, копия паспорта с отметкой о прописке в Узбекистане (при наличии), одно фото 3х4 см.

Отсутствие указанных данных в письменном обращении гражданина может быть основанием невключения в избирательный список.

Кроме того, граждане Узбекистана могут не менее чем за пятнадцать дней до выборов подать обращение в участковую избирательную комиссию за рубежом в электронной форме о включении в список избирателей посредством официального веб-сайта Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

В настоящее время на данном ресурсе уже открыта опция «электронная регистрация избирателей» (http://saylov.mfa.uz), содержащая специальную анкету, после заполнения которой пользователь получает персональный идентификационный номер физического лица.

За дополнительными разъяснениями рекомендуется обратиться в участковую избирательную комиссию № 18 по телефонам: +7 (343) 272-31-66, +7 (953) 822-00-11.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор, Правительство Тюменской области и Избирательная комиссия Тюменской области поздравляют Республику Узбекистан и её граждан с важнейшим социально-политическим событием и совершенствованием демократических практик, призывают всех граждан республики воспользоваться конституционным правом и принять участие в выборах!

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