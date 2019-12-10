В Тюмени почти тридцать лет тюрьмы на троих получили поджигатели дорогих иномарок

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-10T14:16:21+03:00

К тому же мужчины вымогали у местного жителя три миллиона рублей

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В Тюмени осуждены поджигатели иномарок. Мужчины уничтожили четыре машины, а после у владельца одного из авто вымогали крупную сумму денег.

– Тюменец, находясь в тюрьме, решил уничтожить имущество своего неприятеля. Он попросил реализовать задуманное своего знакомого, тот в свою очередь привлек еще одного человека. В декабре прошлого года ночью они подожгли два «Лексуса» во дворе дома на улице Московский Тракт и скрылись, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Через несколько дней друзья таким же способом отправили на тот свет и «Киа Спортейдж», припаркованную во дворе другого дома на той же улице. В результате поджога корейской иномарки выгорела и находившаяся рядом «Киа Рио». Общий ущерб составил около шести миллионов рублей.

Однако преступник, находящийся в тюрьме, на этом не успокоился. Он вновь попросил одного из сообщников позвонить своему неприятелю с угрозами и попыткой вымогать у него три миллиона рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший согласился выполнить требования. Однако преступник был задержан еще до передачи денег.

Организатор поджогов и вымогательства приговорен к 16 с половиной годам лишения свободы, его сообщники – к девяти и трем с половиной годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU