2019-12-10T14:02:20+03:00
Общество

Более 40 тысяч тюменцев не могут отдохнуть за рубежом из-за долгов

Местным должникам приходится расслабляться на родине
Вадим Бегун
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Более 40 тысяч тюменцев не могут отдохнуть за рубежом из-за долгов.Более 40 тысяч тюменцев не могут отдохнуть за рубежом из-за долгов.Фото: Ольга Крыльцова
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В этом году тюменские должники выплатили 577 миллионов рублей из-за того, что им запретили выезжать за пределы страны. Одни только алиментщики расстались с четырьмя миллионами рублей.

– С начала года было вынесено почти 112 тысяч постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу. В этом году почти пять тысяч граждан оплатили свои долги благодаря применению этой меры. В настоящий момент покинуть пределы страны не могут чуть больше 40 тысяч жителей региона, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Для этого нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию. Подобный сервис доступен на едином портале госуслуг.

Также стоит отметить, что судебный пристав-исполнитель вправе ограничить в выезде из страны того, чей размер задолженности превышает 30 тысяч рублей. Однако алиментщикам придется отдыхать в России при долге в 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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