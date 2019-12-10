Тюменские лыжи и гусеничное оборудование добрались до Словакии и Гренландии

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-10T12:26:38+03:00

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Комплект лыж и гусеничного оборудования «Сноурайдер» тюменского производства сегодня, 10 декабря, один из региональных экспортёров впервые отправил в Словакию. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Тюменской области, контракт со словаками стал успешным завершением внешнеэкономической деятельности 2019 года. Предприятие в этом году экспортировало 30 комплектов для сноубайков на сумму свыше 6 млн рублей. По сравнению с показателями 2018 года объём поставок вырос примерно на 30%.

Как отметили в Центре поддержки экспорта, чаще всего заказчиками тюменских лыж и гусеничной подвески, которые превращают мотоцикл в сноубайк, выступают спортсмены. Сегодня около 25% производимого оборудования поставляются в Японию, Испанию, Андорру, Румынию, Грузию, Казахстан и Польшу. Совсем недавно производитель отправил продукцию для байков и в Гренландию.

Стоит отметить, что почти все комплектующие для лыж изготавливает сама тюменская компания. Только гусеничную ленту заказывают на одном из российских заводов, а некоторые запчасти привозят из-за границы.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, компания вышла на международный рынок при содействии правительства региона два года назад. Специалисты оказали поддержку на стадии оформления и перевода коммерческих предложений, сертификации продукции и организации участия представителей предприятия в международных выставках.

– Решающую роль сыграло высокое качество изготавливаемых лыжных комплектов и грамотно выстроенная логистика. С компанией работает 5 европейских дилерских центров. В планах открыть представительства во Франции, США и Канаде, – подчеркнул Сергей Полухин.

ИСТОЧНИК KP.RU