2019-12-10T13:08:16+03:00
Происшествия

Тоболяк заманил знакомого домой, ударил три раза ножом и вызвал скорую

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк заманил знакомого домой, ударил три раза ножом и вызвал скорую.Тоболяк заманил знакомого домой, ударил три раза ножом и вызвал скорую.Фото: Ольга Крыльцова
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В тобольскую больницу попал 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его три раза ударил ножом знакомый.

– Безработный мужчина ночью встретил давнего приятеля и, вспомнив старые обиды, решил с ним поквитаться. Чтобы не устраивать перепалку на улице, фигурант позвал потерпевшего домой, где один раз ударил ножом в живот, еще два удара нанес по другим частям тела. Злоумышленник тут же вызвал пострадавшему скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отделе полиции 33-летний ранее неоднократно судимый тоболяк признал свою вину. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, рецидивист может отправиться в колонию на десять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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