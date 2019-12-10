2019-12-10T11:55:45+03:00
Общество

Александр Моор: в тюменском ЖК «Звёздный городок» появится новая школа

Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: в тюменском ЖК «Звёздный городок» появится новая школаАлександр Моор: в тюменском ЖК «Звёздный городок» появится новая школаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На строительство школы в ЖК «Звёздный городок» заключён контракт. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, здание возведут всего за 22 месяца. Оно станет точной копией школы, которая находится в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова.

«Сейчас в Тюменской области в рамках национальных проектов строят четыре новых школы. Всего до 2024 года в регионе появятся 58 новых школ, 28 детских садов, 12 спортивных объектов и 9 объектов здравоохранения», – написал Александр Моор.

Как сообщили в ГУС Тюменской области, общая площадь каждого здания составит более 20 тысяч квадратных метров. В первом блоке учебного заведения разместятся старшеклассники и ученики среднего звена, во втором – начальная школа, а в третьем планируется спортзал, столовая, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения.

Кроме того, на территории школы расположатся спортивные площадки – с турниками и беговой дорожкой.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в сентябре 2019 года в Тюмени начали строить школы в районе улиц ЗелинскогоМенделеева и в Зареке, в жилом районе «Европейский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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