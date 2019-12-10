2019-12-10T11:49:16+03:00
Происшествия

В тюменский дом, где произошел взрыв, скоро подадут газ

Сейчас на месте ведутся работы по опрессовке газопровода
Вадим Бегун
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В тюменский дом, где произошел взрыв, скоро подадут газ. Фото - СК Тюменской области.В тюменский дом, где произошел взрыв, скоро подадут газ. Фото - СК Тюменской области.
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В дом на улице Павла Шарова, 10, где на днях произошел мощный взрыв, скоро подадут газ. Компания-застройщик завершила экспертизу здания, заявив, что несущие конструкции при инциденте не были повреждены.

– Сторонняя организация на улице производила вблизи дома строительно-монтажные работы. Они прокладывали гильзы и повредили газопровод. Что касается газа, то он попал в инженерные сети, то есть в бытовую канализацию, и произошло возгорание, – рассказал заместитель генерального директора по строительству Дмитрий Антипов.

В настоящее время на месте ведутся работы по опрессовке газопровода. Если проверка не выявит повреждений, газоснабжение дома восстановят в ближайшее время. Компания-застройщик восстановит объект за свой счет до конца декабря, передает «МегаТюмень».

Напомним, что жуткий взрыв прогремел вечером 7 декабря. В результате инцидента погиб один человек, еще трое находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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