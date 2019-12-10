2019-12-10T12:36:32+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как нужно правильно вывозить строительные отходы

В городе могут орудовать лжетранспортировщики
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как нужно правильно вывозить строительные отходы.Тюменцам рассказали, как нужно правильно вывозить строительные отходы.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцам рассказали, как безопасно вывезти строительные отходы после ремонта квартиры. Дело в том что в городе зафиксированы случаи выброса отходов в неположенных местах – так делают «серые» возчики.

– В случае необходимости вывоза большого количества строительных отходов необходимо обратиться в службу, которая имеет право осуществлять услуги по транспортированию отходов. Лицензированные компании в обязательном порядке доставят груз для дальнейшего захоронения на действующий полигон, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, добросовестные фирмы всегда готовы предоставить потребителям всю необходимую информацию и документально подтвердить факт доставки отходов по месту назначения. Зачастую такие услуги предлагают так называемые «серые» возчики. Они вываливают мусор в лесу, нанося вред окружающей среде.

Выбрать организацию, которая предоставит качественные услуги, каждый житель может самостоятельно или обратившись в свою управляющую компанию. Информацию по этому поводу можно получить и на горячей линии ТЭО: 8-800-250-73-26. Кроме того, тюменцы могут вывезти строительные отходы на полигон самостоятельно, оплатив только услуги по захоронению в соответствии с утвержденным тарифом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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