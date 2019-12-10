«Понты - наше все»: в центре Тюмени мужчина выгуливал леопарда

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-10T11:42:16+03:00

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В Тюмени был замечен мужчина, который около одного из зданий стоял с экзотическим животным. Не всем местным жителям такой расклад пришелся по душе, свои возмущения они высказали в социальных сетях.

О необычном спутнике мужчины тюменцы узнали из группы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах, снятых неизвестным, видно, как мужчина, вышедший покурить из здания, держит на поводке леопарда. На улице они пробыли недолго: молодой человек, выкинув окурок, зашел вместе с животным обратно.

«Бедное животное. Все, этим все сказано»; «Понты наше все»; «Замажорились и зажрались ребятки», – такие комментарии оставили горожане под видео.

Фото - "ЧС Тюмень".

Вскоре выяснилось, что леопарда зовут Цезарь и его привезли на фотосессию. Один из пользователей социальной сети даже выложил фотографию, на которой видно, как женщина лежит на полу в леопардовом платье, а рядом с ней находится то самое животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU