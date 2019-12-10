2019-12-10T11:42:16+03:00
Общество

«Понты - наше все»: в центре Тюмени мужчина выгуливал леопарда

Местные жители в социальных сетях жалеют «бедное» животное
Вадим Бегун
Поделиться:
в центре Тюмени мужчина выгуливал леопарда. Фото - "ЧС Тюмень".в центре Тюмени мужчина выгуливал леопарда. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени был замечен мужчина, который около одного из зданий стоял с экзотическим животным. Не всем местным жителям такой расклад пришелся по душе, свои возмущения они высказали в социальных сетях.

О необычном спутнике мужчины тюменцы узнали из группы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах, снятых неизвестным, видно, как мужчина, вышедший покурить из здания, держит на поводке леопарда. На улице они пробыли недолго: молодой человек, выкинув окурок, зашел вместе с животным обратно.

«Бедное животное. Все, этим все сказано»; «Понты наше все»; «Замажорились и зажрались ребятки», – такие комментарии оставили горожане под видео.

Фото - "ЧС Тюмень".

Фото - "ЧС Тюмень".

Вскоре выяснилось, что леопарда зовут Цезарь и его привезли на фотосессию. Один из пользователей социальной сети даже выложил фотографию, на которой видно, как женщина лежит на полу в леопардовом платье, а рядом с ней находится то самое животное.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяк заманил знакомого домой, ударил три раза ножом и вызвал скорую
Тюменские лыжи и гусеничное оборудование добрались до Словакии и Гренландии
Жесткое ДТП на тюменской трассе: четверо пострадали
В тюменский дом, где произошел взрыв, скоро подадут газ
Александр Моор: в тюменском ЖК «Звёздный городок» появится новая школа
В Тюмени оштрафована УК. Компания оставила женщину без тепла осенью
Тюменцам рассказали, как нужно правильно вывозить строительные отходы
Пригрозил влиятельными друзьями: тюменец отобрал у школьника дорогой смартфон
Двадцать побед за два месяца. Тюменский «Рубин» празднует юбилей лидером чемпионата
Украл и спрятал в лесу. Тоболяк угнал самосвал с парковки гипермаркета
Тюменка обнаружила мужчину, лежащего на детской площадке без сознания
Праздник к нам приходит: тюменка упала с высоты, развешивая игрушки на елке
«Освобождение сына» обошлось тюменке в 130 тысяч рублей
«Ночь. Улица. Фонарь…»: юные воры вынесли из ишимской аптеки всю оргтехнику
Тюменцев обрадовали новыми автобусными остановками
На двух тюменских перекрестках обесточат светофоры
Погода на 10 декабря в Тюмени: рыба ложится на дно
Генконсул посольства Кореи в РФ отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизни
Федеральные эксперты оценили систему оказания медицинской помощи тюменским онкобольным
Александр Моор: Тюменская область заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей
Самых талантливых детей Тюменской области наградят статуэткой «Золотой Нафаня»
Александр Моор рассчитывает на помощь жителей региона в вопросах уличного освещения
В Няганской городской поликлинике завершились ремонтные работы