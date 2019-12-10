2019-12-10T10:06:03+03:00
Спорт

Двадцать побед за два месяца. Тюменский «Рубин» празднует юбилей лидером чемпионата

Команда проиграла лишь четыре раза в тридцати трех встречах
Вадим Бегун
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Тюменский «Рубин» празднует юбилей лидером чемпионата. Фото - пресс-служба ХК "Рубин".Тюменский «Рубин» празднует юбилей лидером чемпионата. Фото - пресс-служба ХК "Рубин".
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Тюменский «Рубин» накануне, 9 декабря, обыграл ХК «Тамбов» со счетом 3:2. Это уже двадцатая победа местных хоккеистов за два месяца. Шестидесятилетний юбилей клуба тюменцы встречают на самой вершине турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги.

– В тридцати трех встречах регулярного чемпионата рубиновцы восемнадцать раз побеждали в основное время. Пять раз праздновали викторию в овертайме и шесть встреч выиграли по буллитам. Таким образом, в тридцати трех проведенных поединках тюменский клуб одержал 29 побед, – рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Кстати, там поделились секретом, который обеспечивает нужный результат, – это крепкая оборона. «Рубин» пропустил всего 56 шайб, и это второй результат в лиге.

Набрав 59 очков, тюменский клуб лидирует в таблице всего чемпионата, своей конференции «2» и дивизионе «D».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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