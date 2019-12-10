Пригрозил влиятельными друзьями: тюменец отобрал у школьника дорогой смартфон

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-10T09:51:07+03:00

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В Омутинском районе у школьника был похищен телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Родители 14-летнего юноши обратились с заявлением в полицию.

– Подросток вечером гулял со своей знакомой, когда к ним подошли двое молодых людей. Один из них попросил восьмиклассника пройти за угол продуктового магазина. Там злоумышленник спросил, имеется ли у юноши телефон, и добавил, что, если он его найдет, то заберет. Потерпевший, испугавшись, отдал свой смартфон. Подозреваемый пригрозил влиятельными друзьями, если школьник обратится в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность похитителя. Им оказался ранее судимый студент колледжа села Омутинское.

Парень полностью признал свою вину и раскаялся. Похищенный телефон изъят из комиссионного магазина в Тюмени, куда грабитель успел его сдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU